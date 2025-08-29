Украинец Шевченко лишился звания гроссмейстера. Причина — жульничество

Апелляционная палата ФИДЕ вынесла окончательный вердикт по делу Кирилла Шевченко. Украинского шахматиста не только приговорили к трехлетней дисквалификации, но и лишили звания гроссмейстера. Такое наказание считается исключительно редким в этом виде спорта.
Жесткий удар
22-летний Шевченко попался на читерстве в октябре прошлого года на командном чемпионате Испании. Игрок слишком часто отлучался в туалет во время партии против испанца Пако Вальехо. Судьи заподозрили неладное и устроили проверку. В туалетной кабинке обнаружили мобильные телефоны, а на одном из устройств нашли записку с почерком украинца. Сначала Шевченко все отрицал. Но потом, видимо, понял бесперспективность ситуации и признался в жульничестве. В марте этого года его дисквалифицировали на три года, один условно.
Шахматист и его команда решили не сдаваться. Подали апелляцию, надеясь смягчить наказание или вовсе его отменить. Однако комиссия по честной игре ФИДЕ тоже подала встречный иск — только в противоположную сторону — требовала ужесточить санкции. Апелляционная палата рассмотрела все доводы сторон. Решение оказалось единогласным: апелляция Шевченко признана безосновательной, а вот требования комиссии по честной игре удовлетворили полностью. Теперь к изначальному наказанию добавилось лишение звания гроссмейстера. Это одно из самых суровых наказаний в современной истории шахмат.
Редкий случай
«ФИДЕ относится к случаям мошенничества среди ведущих игроков со всей серьезностью. Мы активно работаем как над профилактикой, так и над быстрыми и адекватными санкциями. Обеспечение честной игры не подлежит обсуждению — это залог репутации и будущего нашего спорта», — цитирует официальный сайте ФИДЕ Дану Рейзниеце, заместителя председателя правления федерации.
В истории шахмат лишение звания гроссмейстера — исключительная мера. Обычно ФИДЕ ограничивается дисквалификациями, штрафами, условными сроками. Но тут федерация решила показать пример всем остальным. Впрочем, дело Шевченко получилось особенно вопиющим. Читерство с телефонами, собственноручно оформленные записки, первоначальное отрицание вины — все это, видимо, сильно разозлило чиновников ФИДЕ.
Конец карьеры?
Дисквалификация Шевченко действует до октября 2026 года. Условный срок истекает в октябре 2027-го. Но лишение звания гроссмейстера — это навсегда. Восстановить его практически невозможно. Уроженец Киева с 2023 года выступал за Румынию. В составе сборной Украины становился чемпионом Европы по быстрым шахматам в команде в 2021 году. Подающий надежды молодой гроссмейстер имел все шансы на успешную карьеру.
Однако жадность и желание выигрывать любой ценой все перечеркнули. Телефон в туалете стоил Шевченко всего — репутации, карьеры, будущего в шахматах. Стоит отметить, что 14-й чемпион мира Владимир Крамник уже давно подозревал экс-украинца в читерстве. И подобных инцидентов последнее время в шахматах, увы, немало.