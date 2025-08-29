Украинец Шевченко лишился звания гроссмейстера. Причина — жульничество

22-летний Шевченко попался на читерстве в октябре прошлого года на командном чемпионате Испании. Игрок слишком часто отлучался в туалет во время партии против испанца Пако Вальехо. Судьи заподозрили неладное и устроили проверку. В туалетной кабинке обнаружили мобильные телефоны, а на одном из устройств нашли записку с почерком украинца. Сначала Шевченко все отрицал. Но потом, видимо, понял бесперспективность ситуации и признался в жульничестве. В марте этого года его дисквалифицировали на три года, один условно.