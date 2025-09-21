Ричмонд
Витюгов: Дин Лижэнь в шахматы уже не вернётся

Экс-российский гроссмейстер Никита Витюгов, ныне выступающий за федерацию шахмат Англии, высказался о возможности возвращения китайского шахматиста, чемпиона мира Дина Лижэня к соревнованиям. Спортсмен не играет из-за психологических проблем.

"У Яна с Дином был крайне драматический матч. По сути, после него Дин ушёл из шахмат. Сейчас он проиграл Гукешу и, как мне видится, в шахматы уже не вернётся. Настолько матч с Яном его опустошил энергетически, что после победы он никогда не был на таком уровне.

Последний раз, когда он играл на своём пике, это был злополучный тай-брейк. Тогда Дин показывал феноменальную игру в шахматы. Возможно, тогда он взял какую-то ноту, которую раньше не мог, и отдал за это абсолютно всё, что него было«, — сказал Витюгов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Татьяной Постниковой.