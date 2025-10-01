Дебютная история: на Суперфиналах шахматного чемпионата России отберут претендентов на ЧМ

Суперфиналы 78-го чемпионата России среди мужчин и 75-го чемпионата России среди женщин пройдут в Москве с 30 сентября по 13 октября. У мужчин свой титул постарается защитить Владислав Артемьев и в случае успеха войдет в историю. Его главные конкуренты — рейтинг-фаворит Даниил Дубов и Андрей Есипенко. Также удивить могут молодые таланты — Иван Землянский, Савва Ветохин и Артем Усков, которые успешно выступили на юниорской Олимпиаде в Колумбии. У женщин среди участников титулованные Валентина Гунина, Ольга Гиря, Анастасия Боднарук, Полина Шувалова, а также уже громко заявившие о себе Лея Гарифуллина и Анна Шухман.
Юниоры и ветераны
В прошлом году впервые за 29 лет чемпион России по шахматам смог защитить свой титул. В 1994 и 1995 годах первым был Петр Свидлер, в 2023-м и 2024-м Суперфинал выиграл Владислав Артемьев. И если два года назад в Царском Селе представитель Казани буквально катком прошелся по своим соперникам, досрочно выиграв турнир, то в августе 2024-го в Барнауле ему пришлось играть тай-брейк с Андреем Есипенко. Гроссмейстеры набрали по семь очков и определяли победителя в двух дополнительных партиях в рапид. Обе в блестящем стиле выиграл Артемьев, который славится игрой в быстрых контролях.
У женщин обошлось без такой драмы. Захватившая лидерство в первом туре Екатерина Лагно смогла удержаться на вершине до последнего тура и впервые в своей блестящей карьере стала чемпионкой России, хотя оппозиция у Лагно в Алтайском крае была очень серьезная. Екатерина обошла рейтинг-фаворита Александру Горячкину, а также многоопытных Дарью Чарочкину, Полину Шувалову, Валентину Гунину, Наталью Погонину, Ольгу Гиря и Баиру Кованову, которая защищала чемпионский титул.
В этот раз на Суперфинал Лагно и Горячкина не заявились. Это легко объяснить тем, что шахматистки уже выполнили главную цель на 2025 год, отобравшись на турнир претенденток — 2026. Александра сделал это через Гран-при ФИДЕ, а Екатерина — через «Большую Швейцарку». Теперь двух наших топовых шахматисток можно будет увидеть на командном ЧМ-2025 в испанском Линаресе, на котором наша команда сыграет впервые с 2021 года.
На ЧМ в Испанию в команду можно заявить шесть шахматисток (четыре основные и две запасные). Так что тренерском штабу надо выбрать еще четырех шахматисток, и во многом Суперфинал тут будет показательной историей.
Рейтинг-фаворит Полина Шувалова начнет турнир с партии с трехкратной чемпионкой России, дважды вице-чемпионкой мира Алисой Галлямовой, которая сыграет в Суперфинале в 53 года. Чемпионка мира по рапиду-2023 Анастасия Боднарук в первом туре встретится с чемпионкой России — 2021 по блицу Маргаритой Потаповой, двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина — с 17-летней Яной Жаповой, а титулованная Ольга Гиря, блестяще отыгравшая «Большую Швейцарку» — 2025, — с другой легендой российских шахмат — 51-летней Екатериной Ковалевской. Также в Суперфинале сыграет Анна Шухман, которая в 16 лет входит в топ-45 женского рейтинга ФИДЕ.
Максимально боевой состав
В открытом турнире также сыграют наши шахматные вундеркинды, которые в августе уверенно выиграли Всемирную шахматную олимпиаду до 16 лет в Колумбии. Речь про Ивана Землянского, Савву Ветохина и Артема Ускова.
— Я со всеми из этой тройки уже успел сыграть, — отметил «Известиям» действующий чемпион России Владислав Артемьев. — Ребята очень сильные в шахматном плане, особенно Ваня Землянский. Мне кажется, что у него огромный потенциал. Если всё будет складываться хорошо, он может очень высоко подняться и стать элитным гроссмейстером. Мне лично интересно будет побороться с этой троицей в Суперфинале. Считаю, что в ФШР приняли верное решение, что поощрили ребят за победу на Олимпиаде U-16. Для них это опыт и хорошая мотивация. На мой взгляд, это лучше, чем пустить в турнир кого-то по рейтингу.
Но есть и другое мнение на этот счет.
— Хотелось бы видеть на Суперфинале всех сильнейших, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» трехкратный победитель Высшей лиги чемпионата России Павел Понкратов. — В этом году четыре участника турнира определялись по решению тренерского совета ФШР. И тут, на мой взгляд, должен быть баланс между приглашением молодежи и заслуженных ветеранов. Да, позвали Владимира Малахова. Не знаю получил ли приглашение Ян Непомнящий. Возможно, он отказался. Хорошо. Но было бы интересно посмотреть на Александра Морозевича или Петра Свидлера. Великие шахматисты прошлого тоже умеют играть, и, мне кажется, что ценность Суперфинала сохранялась бы благодаря участию таких мастеров. Сейчас состав благодаря включению молодежи будет максимально боевой, но хотелось бы видеть Суперфинал более именитым. Хотя стоит сказать, что Ваня Землянский уже готов к этому уровню.
Суперфиналы чемпионатов России проводятся по круговой системе в 11 туров с одним выходным днем. Общий призовой фонд турниров составляет 11 млн рублей.
Тимур Ганеев