Дебютная история: на Суперфиналах шахматного чемпионата России отберут претендентов на ЧМ

— Хотелось бы видеть на Суперфинале всех сильнейших, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» трехкратный победитель Высшей лиги чемпионата России Павел Понкратов. — В этом году четыре участника турнира определялись по решению тренерского совета ФШР. И тут, на мой взгляд, должен быть баланс между приглашением молодежи и заслуженных ветеранов. Да, позвали Владимира Малахова. Не знаю получил ли приглашение Ян Непомнящий. Возможно, он отказался. Хорошо. Но было бы интересно посмотреть на Александра Морозевича или Петра Свидлера. Великие шахматисты прошлого тоже умеют играть, и, мне кажется, что ценность Суперфинала сохранялась бы благодаря участию таких мастеров. Сейчас состав благодаря включению молодежи будет максимально боевой, но хотелось бы видеть Суперфинал более именитым. Хотя стоит сказать, что Ваня Землянский уже готов к этому уровню.