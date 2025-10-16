Белорус Стрибук взял серебро юношеского чемпионата мира по шахматам

В топ-10 в своих возрастных группах также вошли три белоруски: Юлия Леонова стала седьмой среди девушек до 18 лет, Маргарита Бендик показала пятый результат среди девушек до 16 лет, в этой же категории Вероника Абрамкина замкнула десятку. Всего на планетарном форуме в Албании нашу команду представили 11 шахматистов.