Белорус Стрибук взял серебро юношеского чемпионата мира по шахматам

Наш шахматист завоевал серебряную медаль в категории до 18 лет. В одиннадцати турах Стрибук одержал шесть побед и свел пять партий к ничьей. Артем вместе с еще тремя участниками набрал 8,5 балла и по дополнительным показателям занял второе место среди 119 юношей, уступив только представителю Индонезии.
В топ-10 в своих возрастных группах также вошли три белоруски: Юлия Леонова стала седьмой среди девушек до 18 лет, Маргарита Бендик показала пятый результат среди девушек до 16 лет, в этой же категории Вероника Абрамкина замкнула десятку. Всего на планетарном форуме в Албании нашу команду представили 11 шахматистов.