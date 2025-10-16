Ричмонд
Белорус Стрибук взял серебро юношеского чемпионата мира по шахматам

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский шахматист Артем Стрибук стал призером чемпионата мира среди юношей и девушек, который проходил в албанском Дурресе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Источник: Минспорта Белоруссии

Наш шахматист завоевал серебряную медаль в категории до 18 лет. В одиннадцати турах Стрибук одержал шесть побед и свел пять партий к ничьей. Артем вместе с еще тремя участниками набрал 8,5 балла и по дополнительным показателям занял второе место среди 119 юношей, уступив только представителю Индонезии.

В топ-10 в своих возрастных группах также вошли три белоруски: Юлия Леонова стала седьмой среди девушек до 18 лет, Маргарита Бендик показала пятый результат среди девушек до 16 лет, в этой же категории Вероника Абрамкина замкнула десятку. Всего на планетарном форуме в Албании нашу команду представили 11 шахматистов.