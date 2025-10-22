Гендиректор FIDE Сутовский возмутился реакции Крамника на смерть Народицкого

Новость о смерти Народицкого появилась 20 октября, он был найден мертвым в своем доме в Шарлотте, США. Семья Народицкого попросила не спекулировать и уважать их частную жизнь, из-за чего официальной информации о причинах ухода из жизни одного из самых талантливых гроссмейстеров поколения до сих пор нет. Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин заявил, что у Народицкого могли быть внутренние проблемы, связанные с состоянием психики.