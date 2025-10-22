Комиссия по этике FIDE рассмотрит заявления Крамника

«Шахматное сообщество уважает достижения гроссмейстера Владимира Крамника, и его вклад в наш вид спорта неоспорим. Однако высокие стандарты, которые сопутствуют великим достижениям, налагают на нас ответственность придерживаться принципов справедливости и уважения, а также быть послами этого вида спорта. В связи с этим я совместно с правлением FIDE официально передам все соответствующие публичные заявления, сделанные гроссмейстером Владимиром Крамником как до, так и после трагической гибели гроссмейстера Даниэля Народицкого, в комиссию FIDE по этике и дисциплине для независимого рассмотрения», — говорится в заявлении Дворковича, которое приводится в аккаунте FIDE в соцсети X.