Комиссия по этике FIDE рассмотрит заявления Крамника

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) рассмотрит заявления российского гроссмейстера Владимира Крамника, сделанные им до и после смерти американского шахматиста Даниэля Народицкого, заявил глава организации Аркадий Дворкович.

Источник: Пресс-служба ТРК "Vegas Crocus Hall"

О смерти Народицкого стало известно 20 октября, он скончался в возрасте 29 лет. Причины смерти шахматиста неизвестны. В воскресенье Крамник после просмотра трансляции Народицкого выразил обеспокоенность его состоянием, написав в соцсетях, что американец использует «нечто совсем большее, чем просто снотворное». Российский гроссмейстер публично призвал близких шахматиста вмешаться, а позже сообщил, что записи с трансляций были удалены для защиты репутации американца.

«Шахматное сообщество уважает достижения гроссмейстера Владимира Крамника, и его вклад в наш вид спорта неоспорим. Однако высокие стандарты, которые сопутствуют великим достижениям, налагают на нас ответственность придерживаться принципов справедливости и уважения, а также быть послами этого вида спорта. В связи с этим я совместно с правлением FIDE официально передам все соответствующие публичные заявления, сделанные гроссмейстером Владимиром Крамником как до, так и после трагической гибели гроссмейстера Даниэля Народицкого, в комиссию FIDE по этике и дисциплине для независимого рассмотрения», — говорится в заявлении Дворковича, которое приводится в аккаунте FIDE в соцсети X.

«В то же время я подтверждаю, что FIDE примет соответствующие меры в любом случае проявления неуважения, публичного преследования или травли в шахматном сообществе. Мы все несем ответственность за то, чтобы наш спорт оставался пространством честности, уважения и гуманности — ценностей, которые всегда должны преобладать над враждебностью и разобщенностью», — подытожил президент FIDE.

В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста. Пользователи также отметили, что он не выразил соболезнования ни в одной из публикаций после известия о кончине американца. Российский гроссмейстер в среду заявил, что его команда юристов собирает информацию для подачи заявления в полицию и дальнейшего судебного разбирательства из-за поступающих угроз и обвинений.