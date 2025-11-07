Ричмонд
Мужская сборная Беларуси выиграла классическую программу на командном ЧМ по шашкам

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси одержала победу на прошедшем в Турции командном чемпионате мира по шашкам-64, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Источник: БФШ

В классической игре Игорь Михальченко, Георгий Таранин, Артем Тихонов и Андрей Валюк выиграли восемь матчей и однажды сыграли вничью. Наша команда заняла первое место, на одно очко опередив россиян. Женская сборная Беларуси (Виктория Николаева, Евгения Швед, Полина Петрусева) в этом виде программы завоевала серебряные медали. Ранее наши девушки одержали победы в блице и рапиде, а мужчины в этих дисциплинах были вторыми.

Также 7 ноября в Турции завершился молодежный планетарный форум по шашкам-64. В классической игре наши спортсмены взяли три награды — чемпионами мира в своих возрастных категориях стали Марат Лев и Анна Заболотских, бронзу выиграла Юлия Швед. Всего в трех программах ЧМ среди молодежи белорусские шашисты завоевали 15 медалей (5−4−6).