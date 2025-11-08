Чемпион мира Гукеш сенсационно вылетел с КМ по шахматам

Победитель Кубка мира, а также занявшие второе и третье места получат право сыграть в турнире претендентов на шахматную корону в 2026 году (если они еще туда не квалифицировались). Гукеш в декабре 2024 года стал 18-м чемпионом мира, победив китайца Дин Лижэня.