Победивший Карлсена россиянин завершил в лидерах второй день ЧМ по рапиду

Россиянин Владислав Артемьев и американец Ханс Моке Ниманн делят первое место по итогам второго игрового дня на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду), который проходит в Дохе (Катар).

Источник: ТАСС

Артемьев и Ниманн в девяти турах набрали по 7,5 очка.

16-й чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен, которого Артемьев обыграл в седьмом туре, Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана, представитель Сербии Алексей Сарана и турок Ягыз Каан Эрдогмуш набрали по 7 очков.

Оставшиеся четыре тура и тай-брейк (в случае необходимости) будут сыграны в воскресенье. Затем пройдет чемпионат мира по блицу.

В женском турнире после восьми туров из 11 лидируют Чжу Цзиньэр (Китай) и Хампи Конеру (Индия), набравшие по 6,5 очка. На пол-очка отстают десять участниц, среди которых россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

Всего в чемпионате мира по рапиду и блицу принимают участие 47 российских шахматистов. Общий призовой фонд — €1 млн. В прошлом году ЧМ по рапиду выиграл россиянин Володар Мурзин, по блицу — Карлсен.