Победивший Карлсена россиянин завершил в лидерах второй день ЧМ по рапиду

В женском турнире после восьми туров из 11 лидируют Чжу Цзиньэр (Китай) и Хампи Конеру (Индия), набравшие по 6,5 очка. На пол-очка отстают десять участниц, среди которых россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно.