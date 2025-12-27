Победивший Карлсена россиянин завершил в лидерах второй день ЧМ по рапиду

Артемьев и Ниманн в девяти турах набрали по 7,5 очка.
16-й чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен, которого Артемьев обыграл в седьмом туре, Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана, представитель Сербии Алексей Сарана и турок Ягыз Каан Эрдогмуш набрали по 7 очков.
Оставшиеся четыре тура и тай-брейк (в случае необходимости) будут сыграны в воскресенье. Затем пройдет чемпионат мира по блицу.
В женском турнире после восьми туров из 11 лидируют Чжу Цзиньэр (Китай) и Хампи Конеру (Индия), набравшие по 6,5 очка. На пол-очка отстают десять участниц, среди которых россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно.
Всего в чемпионате мира по рапиду и блицу принимают участие 47 российских шахматистов. Общий призовой фонд — €1 млн. В прошлом году ЧМ по рапиду выиграл россиянин Володар Мурзин, по блицу — Карлсен.