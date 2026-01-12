Титулов много не бывает

Так что нет ничего странного в том, что принятое в январе решение «реанимировать» звание ведущие шахматные ресурсы — например, Chess.com — оценили как чрезвычайно неожиданное. Все они также обратили внимание на то, что это уже второй подряд новый титул, санкционированный FIDE. В октябре 2025 года федерация и компания Norway Chess объявили о запуске проекта под названием Total Chess World Championship Tour. Это серия из четырех турниров с участием 24 игроков. В ней будут применяться более жесткие с точки зрения контроля времени, чем «классический» (как правило, два часа на первые 40 ходов с последующим добавлением), форматы: рапид, блиц, а также изобретенная недавно «быстрая классика». Организаторы полагают, что серия будет выявлять сильнейшего шахматиста- «многоборца». В случае с чемпионатом по «шахматам Фишера» FIDE, объясняя его появление, приводила примерно те же аргументы, что и в случае с этим проектом. Они сводятся к следованию тренду на «инновации» и попытке «расширить аудиторию».