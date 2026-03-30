Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Есипенко сыграл вничью с Накамурой на шахматном турнире претендентов

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой в партии второго тура турнира претендентов на мировую шахматную корону.

Есипенко играл белыми фигурами, встреча завершилась на 51-м ходу.

В других партиях американец Фабиано Каруана черными сыграл вничью с нидерландцем Анишем Гири, Жавохир Синдаров из Узбекистана белыми сыграл вничью с немцем Маттиасом Блюбаумом, а Вэй И из Китая белыми сыграл вничью с Рамешбабу Прагнанандхой из Индии.

Соревнование с участием восьми кандидатов на матч с чемпионом мира проходит на Кипре в два круга в период с 29 марта по 15 апреля. Действующим чемпионом мира является индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу.