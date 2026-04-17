Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские шахматисты завоевали десять медалей на ЧМ в Сербии

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские шахматисты завоевали десять медалей на чемпионате мира по рапиду среди кадетов (до 8, 10, 12 лет) и юношей и девушек (до 14, 16 и 18 лет), который прошел в Сербии.

Источник: РИА Новости Спорт

Матфей Юрасов с 9 очками стал чемпионом мира в группе юношей до 14 лет. В возрастной категории до 16 лет все три медали завоевали российские спортсмены — Александр Усов (8 очков), Марат Гильфанов (8) и Давид Кауфман (7,5).

У девушек до 16 лет серебро и бронзу завоевали Вероника Юдина (9) и Ульяна Дудкина (8) соответственно. Среди спортсменов до 18 лет бронзовым медалистом стал Артем Пингин.

Михаил Шишов занял второе место в турнире мальчиков до 8 лет, набрав 9,5 очка из 11 и по дополнительным показателям отстав от победителя Аслана Ендибаева (Казахстан).

Россиянин Даниил Каминский набрал 9 очков и занял второе среди участников до 12 лет. У девушек до 12 лет с 7,5 очка бронзу завоевала Алиса Генриэтта Юнкер.

Чемпионат мира по блицу начнется 19 апреля. Российские юниоры участвуют под национальным флагом.