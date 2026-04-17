Российские шахматисты завоевали десять медалей на ЧМ в Сербии

Матфей Юрасов с 9 очками стал чемпионом мира в группе юношей до 14 лет. В возрастной категории до 16 лет все три медали завоевали российские спортсмены — Александр Усов (8 очков), Марат Гильфанов (8) и Давид Кауфман (7,5).
У девушек до 16 лет серебро и бронзу завоевали Вероника Юдина (9) и Ульяна Дудкина (8) соответственно. Среди спортсменов до 18 лет бронзовым медалистом стал Артем Пингин.
Михаил Шишов занял второе место в турнире мальчиков до 8 лет, набрав 9,5 очка из 11 и по дополнительным показателям отстав от победителя Аслана Ендибаева (Казахстан).
Россиянин Даниил Каминский набрал 9 очков и занял второе среди участников до 12 лет. У девушек до 12 лет с 7,5 очка бронзу завоевала Алиса Генриэтта Юнкер.
Чемпионат мира по блицу начнется 19 апреля. Российские юниоры участвуют под национальным флагом.