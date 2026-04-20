11-летний Шогджиев стал чемпионом мира по блицу среди шахматистов до 18 лет

БЕЛГРАД, 20 апреля. /ТАСС/. Российский шахматист Роман Шогджиев в возрасте 11 лет стал чемпионом мира по блицу среди юношей до 18 лет. Турнир проходил в Сербии.
Третье место занял россиянин Алексей Козлов. В турнире девушек до 18 лет третьей стала еще одна россиянка Ирен Люцингер.
В июле прошлого года Международная шахматная федерация официально присвоила 10-летнему на тот момент Шогджиеву звание международного мастера.
Всего на юношеском чемпионате мира по блицу российские шахматисты завоевали семь золотых, три серебряные и пять бронзовых медалей. На турнире мальчиков до 8 лет весь пьедестал почета заняли россияне. Чемпионом мира стал Михаил Шишов, серебряным призером — Сергей Кузнецов, бронзовым — Ибрагим Атабеков. Федор Сидельников завоевал титул чемпиона мира среди мальчиков до 10 лет. Среди мальчиков до 12 лет золото выиграл Даниил Каминский, набравший 9,5 очка. Алиса Генриэтта Юнкер показала стопроцентный результат на турнире девочек до 12 лет.
Кристина Завиваева стала серебряным призером среди девушек до 14 лет. В соревновании юношей до 16 лет первенствовал Давид Кауфман, третье место занял Станислав Букреев. Диана Преображенская победила в категории девочек до 16 лет. Второе место заняла Вероника Юдина (8 очков), третье — Диана Хафизова.
Российские юниоры принимали участие в турнире под национальным флагом.