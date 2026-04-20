11-летний Шогджиев стал чемпионом мира по блицу среди шахматистов до 18 лет

Всего на юношеском чемпионате мира по блицу российские шахматисты завоевали семь золотых, три серебряные и пять бронзовых медалей. На турнире мальчиков до 8 лет весь пьедестал почета заняли россияне. Чемпионом мира стал Михаил Шишов, серебряным призером — Сергей Кузнецов, бронзовым — Ибрагим Атабеков. Федор Сидельников завоевал титул чемпиона мира среди мальчиков до 10 лет. Среди мальчиков до 12 лет золото выиграл Даниил Каминский, набравший 9,5 очка. Алиса Генриэтта Юнкер показала стопроцентный результат на турнире девочек до 12 лет.