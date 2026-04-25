Непомнящий и Дубов завершили выступление на онлайн-турнире Chess.com Open

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские шахматисты Ян Непомнящий и Даниил Дубов завершили выступление на онлайн-турнире Chess.com Open.

Источник: РИА "Новости"

Непомнящий во втором раунде нижней сетки уступил узбекистанцу Нодирбеку Абдусатторову со счетом 0,5:1,5. Дубов дошел до третьего раунда нижней сетки турнира, где потерпел поражение в матче против 15-летнего представителя Ирана Сины Мовахеда — 0:2.

Победителем верхней сетки турнира стал норвежец Магнус Карлсен. В финальном поединке он обыграл поляка Яна-Кшиштофа Дуду со счетом 3:2 и вышел в гранд-финал соревнования, где сыграет против победителя нижней сетки, в которой, помимо Дуды, борьбу продолжают белорус Денис Лазавик, Мовахед, индиец Нихал Сарин и Абдусатторов.

Турнир, который проходит с контролем времени «10+0», завершится 26 апреля. Три лучших шахматиста квалифицируются на Кубок мира по киберспорту. Призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч долларов.