Стала известна дата самого «молодого» матча за мировую шахматную корону

Матч за мировую шахматную корону между действующим чемпионом Гукешем Доммараджу (Индия) и претендентом Жавохиром Синдаровым (Узбекистан) пройдет с 23 ноября по 17 декабря 2026 года, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
Предстоящее противостояние станет самым «молодым» матчем за звание чемпиона мира по шахматам в истории — на момент начала поединка обоим спортсменам будет по 20 лет.
Минимальный призовой фонд матча составит $2,5 млн, а общий бюджет мероприятия оценивается в $8,5 млн.
Действующий чемпион мира Доммараджу завоевал титул в декабре 2024 года, победив китайца Дин Лижэня в 14-й партии матча за мировую шахматную корону в Сингапуре. В возрасте 18 лет он стал самым молодым чемпионом мира в истории FIDE, превзойдя рекорд Гарри Каспарова (признан иноагентом), который в 1985-м в возрасте 22 лет победил Анатолия Карпова.
Его соперник, узбекский гроссмейстер Синдаров, досрочно обеспечил себе победу в турнире претендентов 2026 года, который прошел в Пафосе (Кипр). Он выиграл турнир с результатом 10 очков из 14 возможных, не потерпев ни одного поражения, одержав шесть побед и восемь раз сыграв вничью.
Регламент матча должен быть утвержден до 1 июля 2026 года. Прием заявок на проведение мероприятия завершится 31 мая.