Стала известна дата самого «молодого» матча за мировую шахматную корону

Действующий чемпион мира Доммараджу завоевал титул в декабре 2024 года, победив китайца Дин Лижэня в 14-й партии матча за мировую шахматную корону в Сингапуре. В возрасте 18 лет он стал самым молодым чемпионом мира в истории FIDE, превзойдя рекорд Гарри Каспарова (признан иноагентом), который в 1985-м в возрасте 22 лет победил Анатолия Карпова.