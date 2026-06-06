11-летний шахматист Шогджиев выполнил первую норму гроссмейстера

УЛАН-БАТОР, 6 июня. /ТАСС/. Россиянин Роман Шогджиев занял 10-е место на чемпионате Азии в Улан-Баторе и стал самым молодым шахматистом в истории, выполнившим первую норму гроссмейстера. Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат России.
Ранее ТАСС сообщал, что Шогджиев стал самым молодым в истории мировых шахмат международным мастером, установив рекорд в возрасте 10 лет, 3 месяцев и 21 дня.
Россиянин набрал 6 очков по итогам 9 туров на чемпионате Азии. Победу на турнире среди мужчин одержал китаец Кун Сянжуй (7 очков), у женщин выиграла представительница Индии Шри Савитха (7,5 очка). По результатам чемпионата Азии путевку на Кубок мира 2027 года завоевали два представителя России, вошедшие в пятерку лучших спортсменов: Жамсаран Цыдыпов и Савва Ветохин.
Для получения статуса гроссмейстера Шогджиеву необходимо выполнить еще две нормы. Самым молодым гроссмейстером в истории является американец Абхиманью Мишра, который получил это звание в возрасте 12 лет, 4 месяцев и 25 дней.