11-летний шахматист Шогджиев выполнил первую норму гроссмейстера

Россиянин набрал 6 очков по итогам 9 туров на чемпионате Азии. Победу на турнире среди мужчин одержал китаец Кун Сянжуй (7 очков), у женщин выиграла представительница Индии Шри Савитха (7,5 очка). По результатам чемпионата Азии путевку на Кубок мира 2027 года завоевали два представителя России, вошедшие в пятерку лучших спортсменов: Жамсаран Цыдыпов и Савва Ветохин.