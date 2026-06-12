Гроссмейстер из США прокомментировал отстранение Федерации шахмат России

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Решение Международной шахматной федерации (FIDE) о временной приостановке членства Федерации шахмат России (ФШР) является бессмысленным актом русофобии, заявил в интервью РИА Новости американский гроссмейстер Лев Альбурт.
В четверг FIDE сообщила о временной приостановке членства ФШР. В марте Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение, согласно которому Федерация шахмат России в течение 90 дней должна прекратить любую деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму. В случае невыполнения постановления ФШР грозит трехлетняя дисквалификация. В понедельник FIDE обратилась к ФШР с просьбой «предоставить доказательства выполнения этого решения».
«Это еще один бессмысленный поступок русофобов, вроде той гимнастки, которая зажала себе уши при исполнении гимна России», — сказал Альбурт, комментируя данный шаг со стороны шахматной федерации.
Альбурт отметил, что считает решение FIDE вынужденным, поскольку международная федерация обязана выполнять судебные вердикты. При этом, по его словам, ранее в CAS уже много раз обращались «15−20 антироссийских федераций».
Гроссмейстер также выразил уверенность, что нынешняя ситуация не помешает действующему президенту FIDE Аркадию Дворковичу вновь выиграть выборы президента федерации.
«Если санкции в главном сводятся к запрету голосовать на скорых выборах, то они чисто символичны: в любом случае команда Дворковича легко победит», — сказал Альбурт.
Лев Альбурт эмигрировал из СССР в США в 1979 году. В составе американской сборной он дважды становился бронзовым призером шахматных Олимпиад — в 1980 и 1982 годах, неоднократно выигрывал чемпионаты США, а также был включен в Зал славы Федерации шахмат США.