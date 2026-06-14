Гроссмейстер Непомнящий обыграл Ниманна на турнире в Ташкенте

В сентябре 2022 года лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен снялся с последнего этапа Grand Chess Tour в США после поражения от Ниманна. Как сообщило норвежское издание VG, он принял такое решение, так как подозревал соперника в мошенничестве. Портал chess.com также заподозрил Ниманна в жульничестве в более чем 100 онлайн-партиях. В июне 2023 года Федеральный суд США отклонил иск Ниманна к Карлсену. В августе 2023 года оба шахматиста урегулировали судебный спор. Во время их спора Карлсен отказывался играть с гроссмейстером из США.