Гроссмейстер Непомнящий обыграл Ниманна на турнире в Ташкенте

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанес поражение американцу Хансу Ниманну в предпоследнем туре международного шахматного турнира UzChess Cup Masters, который проходит в Ташкенте.
В воскресенье Непомнящий играл белыми фигурами и завершил партию победой на 51-м ходу. По окончании партии россиянин пожал сопернику руку.
Ранее россиянин отказался пожимать руку Ниманну перед стартом турнира в Ташкенте. Непомнящий позднее заявил, что не стал этого делать из-за поведения американца во время последнего очного матча и дальнейших действий в социальных сетях.
В сентябре 2022 года лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен снялся с последнего этапа Grand Chess Tour в США после поражения от Ниманна. Как сообщило норвежское издание VG, он принял такое решение, так как подозревал соперника в мошенничестве. Портал chess.com также заподозрил Ниманна в жульничестве в более чем 100 онлайн-партиях. В июне 2023 года Федеральный суд США отклонил иск Ниманна к Карлсену. В августе 2023 года оба шахматиста урегулировали судебный спор. Во время их спора Карлсен отказывался играть с гроссмейстером из США.
Непомнящий в этом скандале поддержал Карлсена. Позднее Ниманн предложил россиянину провести очную встречу. С конца мая по начало июня в Белграде гроссмейстеры провели восемь партий в «быструю классику». Непомнящий сыграл вничью с Ниманном в выставочном матче со счетом 4−4.