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Команда Лагно и Мурзина стала третьей на командном ЧМ по рапиду

Hexamind Chess Team завоевала бронзу командного ЧМ по рапиду в Гонконге.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Шахматная команда Hexamind Chess Team с россиянами Екатериной Лагно и Володаром Мурзиным в составе заняла третье место на командном чемпионате мира по рапиду, который прошел в Гонконге.

В составе команды также выступали Алиреза Фирузджа, Левон Аронян, Аниш Гири, Видит Гуджрати и Дивья Дешмукх.

Первое место заняла китайская команда Dragon Chilling, за которую выступали Дин Лижэнь, Цзюй Вэньцзюнь, Вэй И, Юй Янъи, Лу Шанлэй, Бай Цзиньши и Лэй Тинцзе. Второе место заняла команда Team MGD1 (Арджун Эригайси, Нихал Сарин, Абхиманью Пураник, Пранав В, Леон Люк Мендонка, Харика Дронавалли, Шринатх Нараянан, Абхиджит Шах Арьян).

Чемпионы 2025 года в блице WR Chess с норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянкой Александрой Горячкиной заняли 17-е место в турнирной таблице.

Призовой фонд командного чемпионата мира по рапиду составил 310 тысяч евро. Соревнования по блицу пройдут 20 и 21 июня.