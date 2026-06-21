Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китайская команда Dragon Chilling выиграла клубный ЧМ по блицу

Китайская команда Dragon Chilling победила на клубном ЧМ по блицу в Гонконге.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Китайская шахматная команда Dragon Chilling победила на клубном чемпионате мира по блицу, который прошел в Гонконге.

В составе команды выступали Дин Лижэнь, Вэй И, Юй Янъи, Лу Шанлэй, Бай Цзиньши, Цзюй Вэньцзюнь, Лэй Тинцзе, Ван Цзыхао и Се Сяоян.

В финале они победили команду Endgame.AI, за которую выступали Ханс Ниманн, Леньер Домингес Перес, Алексей Сарана, Денис Лазавик, Амин Табатабаи, Чжу Цзиньэр и Нгуен Ань Зунг.

Бронзовая награда досталась команде Uzbekistan (Жавохир Синдаров, Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев, Шамсиддин Вохидов, Мухиддин Мадаминов, Афруза Хамдамова, Умида Омонова и Акжол Рахматуллаев).

Ранее на турнире в Гонконге команда Dragon Chilling также первенствовала в клубном чемпионате мира по рапиду.