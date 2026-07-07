Шах вперед: Артемьев в пятый раз выиграл турнир «Шахматные звезды»

Турнир «Шахматные звезды — 2026», проходивший в Москве, закончился очередной победой Владислава Артемьева. Двукратный чемпион России в пятый раз смог выиграть общий зачет престижного соревнования. В рапиде его главным конкурентом был соотечественник Андрей Есипенко, — россияне набрали по 6 очков из 9. В блице Артемьев поделил второе-третье место с представителем КНР Лу Шанлэем, первым же финишировал индиец Раунак Садхвани. Лу Шанлэй и Садхвани в сумме набрали одинаковое количество очков, но второе место досталось китайскому гроссмейстеру из-за лучшего результата в рапид.
Упорный рапид
Организаторы серии турниров «Шахматные звезды» вновь собрали очень представительный состав. Компанию титулованным российским гроссмейстерам — Сергею Карякину, Владиславу Артемьеву, Андрею Есипенко, Евгению Томашевскому, Александре Горячкиной, Екатерине Лагно и Валентине Гуниной составили сильные иностранные игроки. Если победитель Кубка мира Теймур Раджабов (Азербайджан) и призер Олимпиады-2022 Раунак Садхвани (Индия) регулярно играют в московском старте, то чемпион Китая-2019 Лу Шанлэй дебютировал на турнире.
Фаворитом считался Артемьев, который выиграл четыре из пяти розыгрышей этого турнира (еще один раз победу одержал Карякин — в январе 2023) и считается одним из лучших игроков мира в быстром контроле — действующий вице-чемпион мира по рапиду. Владислав не раз отмечал, что ему очень важно хорошо начать турнир. В Москве это удалось: в первый день уроженец Омска обыграл Горячкину и сыграл вничью с Раджабовым и Лу Шанлэем. Во второй — переиграл Лагно и Гунину и поделил балл с Карякиным.
Учитывая, что победитель определялся по сумме очков в обоих турнирах, — вся борьба была впереди. Блиц-турнир Артемьев начал с пяти побед в шести партиях. Во второй день Владислав сбавил обороты — четыре ничьих, поражение от Раджабова и всего одна победа над Горячкиной. Этим воспользовались конкуренты россиянина. В лидеры вырвался Садхвани, набравший 4 очка из 6.
Погоня за лидером
Индиец, который в прошлом году занял общее второе место, в этот раз решил побороться за победу. Для этого в заключительный день ему надо было рисковать и выигрывать как можно больше партий. Отчасти риск оправдался: Садхвани вновь выиграл половину партий, но перегнул в противостоянии с Карякиным, проиграв в ничейной позиции. Этих пол-очка в итоге и не хватило ему, чтобы догнать Артемьева, набравшего 18,5 баллов. Владислав после победы над Карякиным в 15-м туре сыграл три осторожные ничьи и эта тактика сработала.
— В этом году борьба была очень плотная, всё решилось в последней партии, — подчеркнул «Известиям» Артемьев. — Поэтому эта победа особенно приятна, хотя я не совсем доволен, как сыграл во второй и третий день блица.
Лучшей среди женщин стала Александра Горячкина (11,5). Интересно, что Александра смогла на пол-очка обойти Карякина в блиц-турнире, и сравняться с ним по итогам двух стартов. Однако сенатор расположился выше на одну строчку из-за более успешной игры в быстрые шахматы. Отметим, что по итогам 18 партий Горячкина прибавила 24,2 пункта в блиц-рейтинге.
Призовой фонд турнира «Шахматные звезды — 2026» традиционно составил 15 млн рублей (Артемьев получил 3,6 млн). Параллельно с выдающимися гроссмейстерами прошел и крупный детский турнир, в котором принимали участие более 100 юных шахматистов, прошедших серьезный отбор.
Тимур Ганеев