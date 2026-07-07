Шах вперед: Артемьев в пятый раз выиграл турнир «Шахматные звезды»

Индиец, который в прошлом году занял общее второе место, в этот раз решил побороться за победу. Для этого в заключительный день ему надо было рисковать и выигрывать как можно больше партий. Отчасти риск оправдался: Садхвани вновь выиграл половину партий, но перегнул в противостоянии с Карякиным, проиграв в ничейной позиции. Этих пол-очка в итоге и не хватило ему, чтобы догнать Артемьева, набравшего 18,5 баллов. Владислав после победы над Карякиным в 15-м туре сыграл три осторожные ничьи и эта тактика сработала.