Изменен формат квалификации турниров претендентов на шахматную корону

У мужчин путевки на турнир претендентов получат по два лучших игрока турниров Grand Swiss и Total Chess, а также Кубка мира и цикла FIDE. У женщин — по два лучших игрока турниров Grand Swiss и серии Гран-при, а также Кубка мира и цикла FIDE. Квалификационное место по рейтингу, существовавшее в предыдущих циклах турниров претендентов, было упразднено.