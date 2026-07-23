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CAS зарегистрировал апелляцию Крамника на решение FIDE о дисквалификации

FIDE дисквалифицировала Крамника на один год с испытательным сроком в три года за публичные обвинения гроссмейстеров Навары и Народницкого.

Источник: Getty Images

14-й чемпион мира российский гроссмейстер Владимир Крамник сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) официально зарегистрировал его апелляцию на решение дисциплинарной комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) о дисквалификации.

«Обращение против FIDE официально зарегистрировано в CAS, обе стороны официально уведомлены, производство начато», — написал Крамник в соцсети X.

3 июля стало известно, что Комиссия по этике и дисциплине FIDE дисквалифицировала Крамника на один год с испытательным сроком в три года за его публичные заявления в адрес гроссмейстера Давида Навары и покойного гроссмейстера Даниэля Народицкого, а также других игроков.

Народицкого и Навару Крамник обвинял в читерстве.

9 июля Крамник подал апелляцию на это решение в дисциплинарный комитет FIDE, а 16 июля направил жалобу в CAS.