CAS зарегистрировал апелляцию Крамника на решение FIDE о дисквалификации

3 июля стало известно, что Комиссия по этике и дисциплине FIDE дисквалифицировала Крамника на один год с испытательным сроком в три года за его публичные заявления в адрес гроссмейстера Давида Навары и покойного гроссмейстера Даниэля Народицкого, а также других игроков.