CAS зарегистрировал апелляцию Крамника на решение FIDE о дисквалификации

14-й чемпион мира российский гроссмейстер Владимир Крамник сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) официально зарегистрировал его апелляцию на решение дисциплинарной комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) о дисквалификации.
«Обращение против FIDE официально зарегистрировано в CAS, обе стороны официально уведомлены, производство начато», — написал Крамник в соцсети X.
3 июля стало известно, что Комиссия по этике и дисциплине FIDE дисквалифицировала Крамника на один год с испытательным сроком в три года за его публичные заявления в адрес гроссмейстера Давида Навары и покойного гроссмейстера Даниэля Народицкого, а также других игроков.
Народицкого и Навару Крамник обвинял в читерстве.
9 июля Крамник подал апелляцию на это решение в дисциплинарный комитет FIDE, а 16 июля направил жалобу в CAS.