Матч за шахматную корону пройдет в Женеве

ЖЕНЕВА, 28 июля. /ТАСС/. Матч за шахматную корону между действующим чемпионом мира Доммараджу Гукешем из Индии и представителем Узбекистана Жавохиром Синдаровым пройдет в Женеве. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации.
Мероприятие состоится с 25 ноября по 15 декабря.
В апреле Синдаров досрочно обеспечил себе победу в турнире претендентов, который проходил на Кипре. Благодаря этому он получил право сыграть против Гукеша. Шахматист из Индии стал чемпионом мира в декабре 2024 года, победив китайца Дин Лижэня.
Предстоящее противостояние станет самым «молодым» матчем за звание чемпиона мира по шахматам, поскольку обоим спортсменам на момент его начала будет по 20 лет.