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Матч за шахматную корону пройдет в Женеве

Встреча между индийцем Доммараджу Гукешем и представителем Узбекистана Жавохиром Синдаровым пройдет с 25 ноября по 15 декабря.

Источник: AP 2024

ЖЕНЕВА, 28 июля. /ТАСС/. Матч за шахматную корону между действующим чемпионом мира Доммараджу Гукешем из Индии и представителем Узбекистана Жавохиром Синдаровым пройдет в Женеве. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации.

Мероприятие состоится с 25 ноября по 15 декабря.

В апреле Синдаров досрочно обеспечил себе победу в турнире претендентов, который проходил на Кипре. Благодаря этому он получил право сыграть против Гукеша. Шахматист из Индии стал чемпионом мира в декабре 2024 года, победив китайца Дин Лижэня.

Предстоящее противостояние станет самым «молодым» матчем за звание чемпиона мира по шахматам, поскольку обоим спортсменам на момент его начала будет по 20 лет.