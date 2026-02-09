Сборные США и Швеции сыграют в финале турнира по керлингу в миксте на ОИ-2026

Встреча завершилась со счетом 9:3.
Вторым финалистом стала команда США, которая одержала победу над Италией (9:8).
Финал и матч за третье место пройдут во вторник, 10 февраля.
