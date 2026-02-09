Ричмонд
Сборные США и Швеции сыграют в финале турнира по керлингу в миксте на ОИ-2026

Сборная Швеции обыграла британцев в полуфинале турнира по керлингу в миксте на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Встреча завершилась со счетом 9:3.

Вторым финалистом стала команда США, которая одержала победу над Италией (9:8).

Финал и матч за третье место пройдут во вторник, 10 февраля.

