Киберспортсмены из России не сыграют на чемпионате мира из-за условия выступать без флага

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российские киберспортсмены не примут участия в отборочных соревнованиях чемпионата мира из-за требований выступать без своего флага. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации киберспорта России (ФКС) Дмитрий Смит.

«В 2024 году российские киберспортсмены не примут участие в квалификациях к чемпионату мира по компьютерному спорту IESF [Международная федерация киберспорта]. Причиной стали неправомерные действия секретариата, который, вопреки уставу и решениям руководящих органов, выступает против участия российских спортсменов, — сказал Смит. — Путем многочисленных бюрократических уловок, проволочек и прямого давления генсек IESF поставил ФКС России перед выбором: либо подписать добровольный отказ от флага за всех участвующих спортсменов, либо не участвовать в чемпионате мира».

«Такие действия полностью противоречат решению съезда IESF, где большинство федераций проголосовали за полное снятие с ФКС России санкций и возвращение национальной символики. Тем не менее секретариат уведомил нас 27 апреля, что мы от соревнования отстранены за якобы неподписание соглашения. В надежде на объективность руководства ФКС России апеллировала к правлению IESF, предоставив все необходимые документы, переписку, доказательства правомочности своей позиции, буквально прося справедливости. Заседание состоялось 7 мая, и лишь спустя несколько дней из IESF пришло уведомление о принятом решении. И опять не от правления, а от секретариата», — добавил Смит.

В ответе IESF сообщила, что решение правления будет задним числом изменено, а ультиматум того, что ФКС России сама должна заставить игроков выступать без флага, продолжит свое действие до 15 мая. «Эта внутренняя переписка утекла, что опять дало повод для неверных интерпретаций некоторыми СМИ. ФКС России не согласится с навязываемыми условиями и продолжает считать, что решение съезда 2023 года нарушено быть не может! Секретариат в данном случае не вправе диктовать такие условия и отменять участие сборной России в случае их невыполнения. Таким образом, ФКС России не снимается с соревнований, но и не будет отказываться от флага и гимна», — отметил он.

Ранее пресс-служба IESF сообщила, что приостановила членство ФКС России после жалобы Федерации киберспорта Украины. Решение было принято в связи с тем, что ФКС России открыла свои представительства в новых регионах РФ. В тот же день Смит сообщил ТАСС, что членство ФКС России в международной федерации не приостановлено.