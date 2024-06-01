Игры будущего в 2025 году пройдут в ОАЭ
Первый турнир состоялся в Казани с 21 февраля по 3 марта, его участниками стали 2 тыс. человек из более чем 100 стран.
Первый турнир состоялся в Казани с 21 февраля по 3 марта, его участниками стали 2 тыс. человек из более чем 100 стран.
ТАСС, 1 июня. Вторые Игры будущего пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах в 2025 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель проекта Игорь Столяров.
«Теперь официально. Следующие Игры будущего пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах в 2025 году», — написал Столяров.
Первые Игры будущего проходили с 21 февраля по 3 марта в Казани. В их программу входили фиджитал-дисциплины, объединяющие киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях приняли 2 тыс. человек из более чем 100 стран.