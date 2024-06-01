21:40 (мск), источник: ТАСС

Игры будущего в 2025 году пройдут в ОАЭ

Первый турнир состоялся в Казани с 21 февраля по 3 марта, его участниками стали 2 тыс. человек из более чем 100 стран.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 1 июня. Вторые Игры будущего пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах в 2025 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель проекта Игорь Столяров.

«Теперь официально. Следующие Игры будущего пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах в 2025 году», — написал Столяров.

Первые Игры будущего проходили с 21 февраля по 3 марта в Казани. В их программу входили фиджитал-дисциплины, объединяющие киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях приняли 2 тыс. человек из более чем 100 стран.

Читайте также от «ТАСС»
"У меня стали отниматься потихоньку ноги, затем и руки, я стала плохо разговаривать"
"Все мои олимпийские грезы теперь можно выбросить в мусорку"
"Финны могут временно тешить свое больное самолюбие, но потом приедут наши и будут их обыгрывать"
В команде Нурмагомедова прокомментировали информацию о долгах по налогам
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь