Игры будущего в 2025 году пройдут в ОАЭ

ТАСС, 1 июня. Вторые Игры будущего пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах в 2025 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель проекта Игорь Столяров.

Первые Игры будущего проходили с 21 февраля по 3 марта в Казани. В их программу входили фиджитал-дисциплины, объединяющие киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях приняли 2 тыс. человек из более чем 100 стран.