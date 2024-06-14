МОК сообщил о создании киберспортивной Олимпиады

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) создал киберспортивные Олимпийские игры. Об этом журналистам сообщил президент МОК Томас Бах.

«Исполком МОК сегодня принял решение создать Олимпийские киберспортивные игры, решение должно быть одобрено на предстоящей сессии в Париже», — сказал Бах.

В июне 2023 года по инициативе МОК прошла киберспортивная неделя. В сентябре того же года организация создала комиссию по киберспорту.