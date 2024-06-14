16:03 (мск), источник: ТАСС

МОК сообщил о создании киберспортивной Олимпиады

В июне 2023 года по инициативе МОК прошла киберспортивная неделя.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) создал киберспортивные Олимпийские игры. Об этом журналистам сообщил президент МОК Томас Бах.

«Исполком МОК сегодня принял решение создать Олимпийские киберспортивные игры, решение должно быть одобрено на предстоящей сессии в Париже», — сказал Бах.

В июне 2023 года по инициативе МОК прошла киберспортивная неделя. В сентябре того же года организация создала комиссию по киберспорту.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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