Каждый третий опрошенный россиянин увлекается киберспортом

Так, согласно исследованию, киберспортом увлекается почти треть россиян (28,9%), причем среди них доля мужчин составляет всего 61,9%. Среди тех, кто интересуется киберспортом, больше всего россиян в возрасте 25−34 лет — их доля составляет 39,7%. В целом основные возрастные группы, интересующиеся киберспортом, — от 20 до 44 лет. Наиболее популярны среди геймеров игры Dota 2 и CS2 — 41,7% и 33,9% соответственно, а третья по популярности игра — «Мир Танков» (32,4%).