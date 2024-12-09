Каждый третий опрошенный россиянин увлекается киберспортом

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Киберспортом увлекается треть россиян, при этом женская аудитория составляет почти 40%. Об этом свидетельствуют результаты исследования аудитории киберспорта России комитета Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) по Gaming&Digital Entertainment Ads, поступившие в ТАСС.
Так, согласно исследованию, киберспортом увлекается почти треть россиян (28,9%), причем среди них доля мужчин составляет всего 61,9%. Среди тех, кто интересуется киберспортом, больше всего россиян в возрасте 25−34 лет — их доля составляет 39,7%. В целом основные возрастные группы, интересующиеся киберспортом, — от 20 до 44 лет. Наиболее популярны среди геймеров игры Dota 2 и CS2 — 41,7% и 33,9% соответственно, а третья по популярности игра — «Мир Танков» (32,4%).
«По итогам исследования я была приятно удивлена, что доля женщин, потребляющих киберспортивный контент, выросла в два раза по сравнению с 2021 годом. Несмотря на то, что доля мужчин все еще остается превалирующий, такой кратный рост дает повод задуматься рекламодателям, чье основное ядро аудитории — женщины. Киберспорт может стать новой территорией для коммуникации с лояльной аудиторией», — отметила участник рабочей группы комитета АРИР по Gaming&Digital Entertainment Ad, исполнительный директор по цифровым коммуникациям агентства PHD Мария Литошина.
Прямые трансляции киберспортивных турниров являются самым популярным форматом потребления киберспортивного контента — их назвали более половины респондентов (52,6%). Также опрошенные отметили игровые новости и статьи (31,1%), анализ и разбор матчей (30,3%), просмотр трансляций стримеров (29,3%).
При этом 71,7% любителей киберспорта совмещают с просмотром различного контента игровой процесс. Большинство респондентов предпочитают мобильные игры: 40,5% из них играют ежедневно, а четверть (26%) — два-три раза в неделю. В компьютерные игры 34,1% участников исследования заходят каждый день. Доля тех, кто играет на компьютере два-три раза в неделю, составляет 29,4%.
«Сами по себе рекламные форматы, доступные в киберспорте и вокруг него, часто имеют высокую продолжительность и качество контакта. И исследование комитета подтвердило, что инструментарий в рамках гейминга и киберспорта является охватным и эффективным и должен рассматриваться рекламодателями в своем медиамиксе наравне с традиционными медиа», — также отметил сопредседатель комитета АРИР по Gaming&Digital Entertainment Ad, директор по развитию бизнеса агентства Arena (группа АДВ) Борис Абрамов.
Об опросе
Опрос был проведен при непосредственном участии Аналитического центра АРИР/Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР)/Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ)/Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП). Также внесли вклад Ассоциация игровой индустрии и агентство Cybernetica.