17-летнего киберспортсмена из России признали лучшим игроком года в CS2

Второе место в рейтинге занял россиянин Илья Осипов (m0NESY) из команды G2 Esports. Третьим стал француз Матье Эрбо (ZywOo) из Team Vitality. Игрок из России впервые в истории стал победителем номинации лучшего игрока года. Ранее лучшим результатом среди россиян было третье место Дмитрия Соколова (Sh1ro) в 2022 году. Осипов также победил в номинации «Снайпер года».