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17-летнего киберспортсмена из России признали лучшим игроком года в CS2

Данил Крышковец стал победителем премии HLTV.

Источник: РИА "Новости"

БЕЛГРАД, 12 января. /ТАСС/. Российский киберспортсмен Данил Крышковец (donk) из команды Team Spirit стал победителем премии HLTV в номинации «Лучший игрок года в Counter-Strike 2». Церемония награждения прошла в Белграде.

Второе место в рейтинге занял россиянин Илья Осипов (m0NESY) из команды G2 Esports. Третьим стал француз Матье Эрбо (ZywOo) из Team Vitality. Игрок из России впервые в истории стал победителем номинации лучшего игрока года. Ранее лучшим результатом среди россиян было третье место Дмитрия Соколова (Sh1ro) в 2022 году. Осипов также победил в номинации «Снайпер года».

17-летний Крышковец победил в номинациях «Новичок года», «Лучший момент года» и «Энтрфрагер года».

В декабре 2024 года Team Spirit заняли первое место на престижном турнире Shanghai Major 2024. Призовой фонд турнира составил $1,25 млн. В 2024 году Крышковец в составе Team Spirit также выиграл два турнира в Белграде, Blast Spring Final и IEM Katowice. На всех турнирах он признавался лучшим игроком.