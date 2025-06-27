Накликать мышечную массу. Киберспортсменам написали новый стандарт физподготовки

Участники рынка же настаивают на доработке документа при участии рабочей группы. За более чем 25 лет существования киберспорта уже сформирован ряд практических и теоретических подходов к подготовке, которые не учтены в проекте Минспорта, говорит заведующая кафедрой киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Елена Скаржинская. Например, в документе отсутствует разделение на дисциплины, а в описании оборудования и инвентаря нет программного обеспечения (видеоигр и др.), перечисляет она. Также в оборудовании по дисциплине «симулятор» присутствует только «пульт дистанционного управления дронами», указывает она: «В то время как в правилах вида спорта “компьютерный спорт” данная дисциплина представлена 66 видами программ».