Накликать мышечную массу. Киберспортсменам написали новый стандарт физподготовки

Чтобы подтвердить квалификацию, киберспортсмену придется сдать нормативы по бегу на 30 метров, отжиманию от пола, а также выполнить клик-тест «ведущей рукой» — за 30 секунд нажать левую кнопку мыши не менее 180 раз. Против спортивных нормативов участники рынка не возражают, но просят доработать документ хотя бы в части отсутствия разделения на дисциплины и программного обеспечения (видеоигр) в описании оборудования и инвентаря.
«Ъ» ознакомился с проектом федерального стандарта спортивной подготовки для «компьютерного спорта» (киберспорта), опубликованного на regulation.gov.ru Минспортом 24 июня. Стандарт может вступить в силу уже в январе 2026 года. В документе указано, что для получения квалификации спортсмены должны подтвердить свою физическую подготовку.
Уполномоченная за обучение киберспортсменов организация должна обеспечить им необходимую спортивную экипировку, оплатить проезд и жилье в случае проведения соревнований. Документ также предусматривает ряд требований и к площадкам, на которых будут тренироваться киберспортсмены. Среди них — наличие тренажерного зала, раздевалок, душевых, медицинского пункта. Сами киберспортивные клубы с 2018 пытаются получить статус спортивных объектов. В Минспорте не ответили на запрос «Ъ».
Минспорт России признал киберспорт отдельной дисциплиной в 2016 году. А в 2021 году правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила «дорожную карту», согласно которой в некоторых вузах предлагается ввести образовательные программы по этому направлению. Параллельно министерство уже предлагало стандарты для киберспорта, однако в индустрии не считали их валидными.
На сегодняшний день большинство киберспортсменов тренируются либо из дома, либо на так называемых буткемпах —тренировочных площадках, организуемых киберклубами, рассказал «Ъ» лидер крупнейшего клана Ghosts Of Destruction (GOD) в российском 3D-шутере «Калибр» Николай Nikas Скаржинский. Однако такие условия зачастую далеки от стандартов, установленных Минспортом. Что касается физической подготовки, говорит он, прямой и однозначной связи между физической формой и игровыми результатами не установлено, но общее мнение специалистов в области медицины склоняется к необходимости физической активности спортсменов.
Участники рынка же настаивают на доработке документа при участии рабочей группы. За более чем 25 лет существования киберспорта уже сформирован ряд практических и теоретических подходов к подготовке, которые не учтены в проекте Минспорта, говорит заведующая кафедрой киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Елена Скаржинская. Например, в документе отсутствует разделение на дисциплины, а в описании оборудования и инвентаря нет программного обеспечения (видеоигр и др.), перечисляет она. Также в оборудовании по дисциплине «симулятор» присутствует только «пульт дистанционного управления дронами», указывает она: «В то время как в правилах вида спорта “компьютерный спорт” данная дисциплина представлена 66 видами программ».
Список требований к материально-технической базе (например, наличие у оборудования видеокарты с 12 Гб памяти) же выглядит избыточным для большинства дисциплин, отмечает директор Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры Павел Голубев: «Это значит, что расходы организаций, которые будут вынуждены соблюдать стандарт, кратно увеличиваются и могут быть просто неподъемными». Исходя из текущих критериев в документе ни одна площадка не подходит для тренировки спортсменов, заключает руководитель Московской школьной киберспортивной лиги Максим Залилов.
Автор: Юлия Юрасова