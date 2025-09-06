Ричмонд
Российская команда по Dota 2 BB Team вышла в плей-офф The International

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российская команда BB Team обыграла соотечественников из Parivision в матче группового этапа The International и напрямую вышла в плей-офф главного турнира года по Dota 2.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча завершилась со счетом 2−1.

BB Team представляют Иван Pure Москаленко, Данил gpk Скутин, Матвей MieRo Васюнин, Владислав Kataomi Семенов (все — Россия) и Виталий Save Мельник (Молдавия). В составе Parivision выступают Алан Satanic Галлямов, Дмитрий DM Дорохин, Эдгар 9Class Налтакян, Андрей Dukalis Куропаткин (все — Россия) и Владимир No[o]ne- Миненко (Украина).

По итогам группового этапа, прошедшего по швейцарской системе, ВВ Team выиграла четыре матча и проиграла один, гарантировав себе выход в плей-офф вместе с Xtreme Gaming (Китай).

Parivision завершила групповую стадию с тремя победами и двумя поражения. Коллектив поборется за выход в плей-офф в раунде на выбывание. Также там сыграют российские команды Aurora Gaming и Team Spirit — двукратный чемпион The International (2021, 2023).

The International 14 проходит в Гамбурге, на данный момент призовой фонд турнира превышает 2,4 миллиона долларов и продолжает расти. Матчи плей-офф пройдут 11—14 сентября на «Барклейс Арене», домашнем стадионе хоккейной команды «Гамбург Фризерс», вмещающем до 15 тысяч зрителей.