Российская команда по Dota 2 BB Team вышла в плей-офф The International

Встреча завершилась со счетом 2−1.
BB Team представляют Иван Pure Москаленко, Данил gpk Скутин, Матвей MieRo Васюнин, Владислав Kataomi Семенов (все — Россия) и Виталий Save Мельник (Молдавия). В составе Parivision выступают Алан Satanic Галлямов, Дмитрий DM Дорохин, Эдгар 9Class Налтакян, Андрей Dukalis Куропаткин (все — Россия) и Владимир No[o]ne- Миненко (Украина).
По итогам группового этапа, прошедшего по швейцарской системе, ВВ Team выиграла четыре матча и проиграла один, гарантировав себе выход в плей-офф вместе с Xtreme Gaming (Китай).
Parivision завершила групповую стадию с тремя победами и двумя поражения. Коллектив поборется за выход в плей-офф в раунде на выбывание. Также там сыграют российские команды Aurora Gaming и Team Spirit — двукратный чемпион The International (2021, 2023).
The International 14 проходит в Гамбурге, на данный момент призовой фонд турнира превышает 2,4 миллиона долларов и продолжает расти. Матчи плей-офф пройдут