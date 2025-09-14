Ричмонд
Team Falcons с россиянином в составе выиграла главный турнир по Dota 2

Team Falcons с россиянином в составе стала чемпионом The International по Dota 2.

Источник: Twitch

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Ближневосточная команда Team Falcons обыграла в гранд-финале китайскую Xtreme Gaming и стала победителем The International 2025 — главного турнира года по Dota 2.

Встреча завершилась со счетом 3:2.

За Team Falcons играют россиянин Станислав Malr1ne Поторак, а также Оливер skiter Лепко (Словакия), Аммар ATF Аль-Ассаф (Иордания), Андреас Cr1t- Нильсен (Дания) и У Sneyking Цзинцзюнь (США). Китайскую команду представляют Ван Ame Чуньюй, Го Xm Хунчэн, Линь Xxs Цзин, Чжао XinQ Цзысин (все — Китай) и Яп xNova Цзянь Вэй (Малайзия).

Двукратными чемпионами The International стали skiter и Sneyking, до этого они побеждали в составе европейской Tundra Esports (2022). Ame до этого дважды играл в финале (2018, 2021), XinQ (2021) и xNova (2018) — по разу.

The International 14 прошел в немецком Гамбурге. Призовой фонд турнира составил 2,6 миллиона долларов. Team Falcons за победу заработала около 1,1 млн призовых, Xtreme Gaming — 348 тысяч. Матчи плей-офф прошли на «Барклейс Арене», домашнем стадионе хоккейной команды «Гамбург Фризерс», вмещающем до 15 тысяч зрителей.

Российские команды Parivision и BB Team заняли третье (241 тыс) и четвертое (160 тыс) места соответственно. Среди российских коллективов турнир дважды выигрывала Team Spirit (2021, 2023), которая в этот раз не смогла пройти в плей-офф. Также в эту стадию не смогла пробиться Aurora Gaming.