Virtus.pro выбила Team 3DMAX с FISSURE PLAYGROUND по CS 2

Матч начался с напряжённой борьбы на Train, где «медведи» вырвали победу — 13−11. Однако на Inferno инициативу полностью перехватили французы — 13−5 в их пользу. Всё решилось на Dust ll: Virtus.pro вновь дожала соперника со счётом 13−11 и закрыла серию.