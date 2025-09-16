Virtus.pro выбила Team 3DMAX с FISSURE PLAYGROUND по CS 2

В четвёртом раунде группового этапа FISSURE PLAYGROUND 2 команда Virtus.pro одержала волевую победу над Team 3DMAX со счётом 2:1 по картам и отправила французский состав домой.
Матч начался с напряжённой борьбы на Train, где «медведи» вырвали победу — 13−11. Однако на Inferno инициативу полностью перехватили французы — 13−5 в их пользу. Всё решилось на Dust ll: Virtus.pro вновь дожала соперника со счётом 13−11 и закрыла серию.
Таким образом, Team 3DMAX завершает своё выступление на турнире. Virtus.pro выходит в пятый раунд групповой стадии и сыграет 17 сентября с соперником, имеющим статистику 2−2.
Турнир FISSURE PLAYGROUND 2 — CS проходит с 12 по 21 сентября. Участники борются за внушительный призовой фонд — $ 500 тыс.