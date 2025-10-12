Ричмонд
Team Falcons с двумя россиянами уступила в финале ESL Pro League по CS 2

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Ближневосточная команда Team Falcons проиграла французскому коллективу Team Vitality в гранд-финале турнира ESL Pro League Season 22 по компьютерной игре Counter-Strike 2.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча завершилась со счетом 3−0 в пользу французской команды.

За Team Falcons выступают россияне Илья m0NESY Осипов и Максим kyousuke Лукин, а также босниец Никола NiKo Ковач, датчанин Рене TeSeS Мадсен и македонец Дамьян Kyxsan Стоилковски.

Призовой фонд турнира ESL Pro League Season 22, который прошел в Стокгольме, составляет 400 тысяч долларов. Команда-победитель турнира заработала 100 тысяч долларов призовых, Team Falcons получили 50 тысяч. Занявший третье место немецкий коллектив MOUZ заработал за турнир 28 тысяч долларов.