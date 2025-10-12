Team Falcons с двумя россиянами уступила в финале ESL Pro League по CS 2

Призовой фонд турнира ESL Pro League Season 22, который прошел в Стокгольме, составляет 400 тысяч долларов. Команда-победитель турнира заработала 100 тысяч долларов призовых, Team Falcons получили 50 тысяч. Занявший третье место немецкий коллектив MOUZ заработал за турнир 28 тысяч долларов.