Team Falcons с двумя россиянами уступила в финале ESL Pro League по CS 2

Встреча завершилась со счетом 3−0 в пользу французской команды.
За Team Falcons выступают россияне Илья m0NESY Осипов и Максим kyousuke Лукин, а также босниец Никола NiKo Ковач, датчанин Рене TeSeS Мадсен и македонец Дамьян Kyxsan Стоилковски.
Призовой фонд турнира ESL Pro League Season 22, который прошел в Стокгольме, составляет 400 тысяч долларов. Команда-победитель турнира заработала 100 тысяч долларов призовых, Team Falcons получили 50 тысяч. Занявший третье место немецкий коллектив MOUZ заработал за турнир 28 тысяч долларов.