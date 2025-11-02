В решающем матче российский коллектив проиграл Team Falcons со счетом 1:3. Команда, представляющая Ближний Восток, является действующим чемпионом The International — главного турнира по Dota 2.
За Team Falcons играют россиянин Станислав Malr1ne Поторак, а также Оливер skiter Лепко (Словакия), Аммар ATF Аль-Ассаф (Иордания), Андреас Cr1t- Нильсен (Дания) и У Sneyking Цзинцзюнь (США). BB Team представляют Илья Kiritych Ульянов, Данил gpk Скутин, Матвей MieRo Васюнин, Владислав Kataomi Семенов (все — Россия) и Виталий Save Мельник (Молдавия).
Призовой фонд турнира составляет 1 млн долларов. Team Falcons за победу получат 300 тысяч долларов, BB Team — 150 тысяч. Другая российская команда, Team Yandex, заняла третье место и заработала 80 тысяч.