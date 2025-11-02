Команда BB Team из России проиграла в финале турнира по Dota 2 в Сербии

За Team Falcons играют россиянин Станислав Malr1ne Поторак, а также Оливер skiter Лепко (Словакия), Аммар ATF Аль-Ассаф (Иордания), Андреас Cr1t- Нильсен (Дания) и У Sneyking Цзинцзюнь (США). BB Team представляют Илья Kiritych Ульянов, Данил gpk Скутин, Матвей MieRo Васюнин, Владислав Kataomi Семенов (все — Россия) и Виталий Save Мельник (Молдавия).