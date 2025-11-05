В России планируют создать компьютерные игры с национальными видами спорта

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Комитет национальных и неолимпийских видов спорта намерен разработать компьютерные игры на тему национальных видов спорта. Об этом на сессии «Будущее национальных видов спорта: традиции в современной упаковке» в рамках форума «Россия — спортивная держава» сообщил глава комитета Борис Гришин.
«Мы подписываем стратегическое соглашение с федерацией компьютерного спорта, — сказал Гришин. — Планируем разработку компьютерных игр на тему национальных видов спорта. Если вы помните, в советское время были игровые автоматы, можно было в городки поиграть. А теперь мы сделаем хорошие компьютерные игры. От слов начинаем переходить к делу, надеюсь, в ближайшее время реализуем этот проект».
Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС — информационный партнер форума.