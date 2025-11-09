Tundra с россиянином выиграла турнир по Dota 2 с призовым фондом $1 млн

Призовой фонд турнира составил 1 миллион долларов. Tundra за победу получат 300 тысяч долларов, Falcons — 150 тыс. Третье и четвертое места заняли немецкая команда Mouz и норвежская Heroic (по 60 тыс). Team Spirit из России поделила 5−6-е места и заработала 35 тыс, BB Team — 9−10-е места (25 тыс).