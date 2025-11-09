Tundra с россиянином выиграла турнир по Dota 2 с призовым фондом $1 млн

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Европейская команда Tundra Esports обыграла представляющую ближневосточный регион Team Falcons в гранд-финале турнира BLAST Slam IV по Dota 2, прошедшего в Сингапуре.
В решающем матче Tundra Esports одержала победу со счетом 3−2 по картам. Team Falcons является действующим чемпионом The International — главного турнира по Dota 2.
Состав Tundra Esports включает россиянина Ивана Pure Москаленко, Божидара bzm Богданова (Болгария), Нету 33 Шапиру (Израиль), Мэттью Ari Уолкера (Великобритания) и Мэттью Whitemon Филемона (Индонезия). За Team Falcons играют россиянин Станислав Malr1ne Поторак, а также Оливер skiter Лепко (Словакия), Аммар ATF Аль-Ассаф (Иордания), Андреас Cr1t- Нильсен (Дания) и У Sneyking Цзинцзюнь (США).
Призовой фонд турнира составил 1 миллион долларов. Tundra за победу получат 300 тысяч долларов, Falcons — 150 тыс. Третье и четвертое места заняли немецкая команда Mouz и норвежская Heroic (по 60 тыс). Team Spirit из России поделила 5−6-е места и заработала 35 тыс, BB Team — 9−10-е места (25 тыс).