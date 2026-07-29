Третьи Игры будущего стартуют в среду в Астане

Первые Игры будущего прошли в Казани в феврале 2024 года и вызвали широкий положительный отклик от представителей более чем 100 стран. Церемонию открытия турнира посетил президент России Владимир Путин, а также ряд других глав государств. Вторые Игры будущего прошли в ОАЭ в декабре 2025 года.