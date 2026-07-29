Третьи Игры будущего стартуют в среду в Астане

АСТАНА, 29 июля. /ТАСС/. Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» стартует в Астане в среду, Казахстан третьим после России и ОАЭ принимает данные соревнования. Игры продлятся до 9 августа.
В программу турнира включены следующие дисциплины: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-шутеры, фиджитал-единоборства, фиджитал-танцы, Dota2, MLBB и PUBG: Battlegrounds. В соревнованиях примут участие порядка 800 спортсменов из более чем 50 стран.
Все спортсмены смогли квалифицироваться по итогам рейтинга World Phygital Community сезона-2025/26. Российские спортсмены и команды также участвовали в отборочных турнирах, ключевым стартом для них стали фиджитал-игры 2025 года в Нижнем Новгороде. Участие в этом турнире дало российским атлетам набрать большое количество рейтинговых очков.
Россия будет представлена во всех дисциплинах. Самыми известными представителями являются Константин Фоминых и Иван Власов (фиджитал-танцы), Liga Pro Team (фиджитал-баскетбол и фиджитал-шутеры), «Ротор» (фиджитал-футбол). Власов и Liga Pro Team по фиджитал-баскетболу завоевали право участвовать в новом турнире как действующие победители Игр будущего.
О турнире
Игры будущего проводятся в фиджитал-дисциплинах. В них объединяются киберспорт и классические виды спорта. Турнир был полностью придуман в России.
Первые Игры будущего прошли в Казани в феврале 2024 года и вызвали широкий положительный отклик от представителей более чем 100 стран. Церемонию открытия турнира посетил президент России Владимир Путин, а также ряд других глав государств. Вторые Игры будущего прошли в ОАЭ в декабре 2025 года.
Призовой фонд Игр будущего в Казахстане составит $4,65 млн.