Токаев: в Астане пройдет чемпионат мира под эгидой федерации киберспорта

Игры будущего, сочетающие в себе традиционный спорт и киберспорт, проводятся в третий раз. Впервые турнир прошел в Казани в 2024 году, тогда Токаев заявил, что в Казахстане также намерены провести соревнования. В 2025 году Игры будущего прошли в ОАЭ. В программу турнира в Астане включены следующие дисциплины: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-шутеры, фиджитал-единоборства, фиджитал-танцы, Dota2, MLBB и PUBG: Battlegrounds. Соревнования в казахстанской столице будут проходить до 9 августа. Россия на турнире представлена во всех дисциплинах.