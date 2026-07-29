Токаев: в Астане пройдет чемпионат мира под эгидой федерации киберспорта

АСТАНА, 29 июля. /ТАСС/. Столица Казахстана Астана в следующем году примет чемпионат мира под эгидой Международной федерации киберспорта. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии открытия Игр будущего.
«В следующем же году Астана примет чемпионат мира под эгидой Международной федерации киберспорта. И это лишь малая часть масштабных проектов и начинаний, реализуемых в нашей стране», — сказал Токаев.
Он отметил, что 2026 год в республике объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. «Этой осенью в Астане откроет свои двери Университет искусственного интеллекта, а также пройдет международный фестиваль фильмов, созданных с помощью нейросетей», — напомнил президент республики.
Игры будущего, сочетающие в себе традиционный спорт и киберспорт, проводятся в третий раз. Впервые турнир прошел в Казани в 2024 году, тогда Токаев заявил, что в Казахстане также намерены провести соревнования. В 2025 году Игры будущего прошли в ОАЭ. В программу турнира в Астане включены следующие дисциплины: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-шутеры, фиджитал-единоборства, фиджитал-танцы, Dota2, MLBB и PUBG: Battlegrounds. Соревнования в казахстанской столице будут проходить до 9 августа. Россия на турнире представлена во всех дисциплинах.