Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев: в Астане пройдет чемпионат мира под эгидой федерации киберспорта

В среду в столице Казахстана стартовали Игры будущего.

Источник: Пресс-служба Акорды

АСТАНА, 29 июля. /ТАСС/. Столица Казахстана Астана в следующем году примет чемпионат мира под эгидой Международной федерации киберспорта. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии открытия Игр будущего.

«В следующем же году Астана примет чемпионат мира под эгидой Международной федерации киберспорта. И это лишь малая часть масштабных проектов и начинаний, реализуемых в нашей стране», — сказал Токаев.

Он отметил, что 2026 год в республике объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. «Этой осенью в Астане откроет свои двери Университет искусственного интеллекта, а также пройдет международный фестиваль фильмов, созданных с помощью нейросетей», — напомнил президент республики.

Игры будущего, сочетающие в себе традиционный спорт и киберспорт, проводятся в третий раз. Впервые турнир прошел в Казани в 2024 году, тогда Токаев заявил, что в Казахстане также намерены провести соревнования. В 2025 году Игры будущего прошли в ОАЭ. В программу турнира в Астане включены следующие дисциплины: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-шутеры, фиджитал-единоборства, фиджитал-танцы, Dota2, MLBB и PUBG: Battlegrounds. Соревнования в казахстанской столице будут проходить до 9 августа. Россия на турнире представлена во всех дисциплинах.