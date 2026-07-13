Финиш этапа «Тур де Франс» завершился автомобильной аварией на финише

В конце воскресного заезда водитель автомобиля потерял сознание и врезался в ограждения возле финиша. Отмечается, что в результате инцидента пострадали восемь человек, один из которых получил серьезные травмы, однако его жизни ничего не угрожает. Прокуратура начала расследование для установления обстоятельств аварии, водитель не был взят под стражу.