Боятся митингов. Польша не хочет пускать российских спортсменов на ЧЕ-2027 по прыжкам в воду

Российских и белорусских спортсменов не пустят на чемпионат Европы по прыжкам в воду, который состоится в Польше в 2027 году. Об этом официально заявила Польская федерация плавания (PZP).
Не допустят, но бойкотировать не планируют
О скандальном решении в интервью местной прессе рассказала президент PZP Отылия Енджейчак. Она отметила, что уже проинформировала Европейскую федерацию водных видов спорта о позиции страны.
«Я сообщила властям Европейской федерации, что — если, конечно, политическая ситуация не изменится — мы не допустим к участию спортсменов из России и Белоруссии», — цитирует Енджейчак PolskieRadio24.
При этом сами поляки планируют участвовать во всех турнирах в полной мере — бойкотов из-за присутствия россиян не будет.
«Мы не можем разрушить карьеру польских спортсменов и запретить им выступать на самых важных соревнованиях», — добавила президент федерации.
У Польши уже есть опыт недопуска россиян. В конце прошлого года страна с помощью визовых барьеров заблокировала выступление наших нейтральных атлетов на чемпионате Европы на короткой воде в Люблине.
Позитивные перемены
Неприятная новость из Польши пришла на фоне куда более радостных известий. 13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) объявила о полном восстановлении прав России и Белоруссии.
«Взрослые спортсмены с белорусским или российским спортивным гражданством смогут участвовать в соревнованиях наравне со своими коллегами, представляющими другие спортивные национальности, в соответствующей форме, с флагами и гимнами», — указано в сообщении федерации.
Согласно решению федерации, атлеты будут допущены к соревнованиям только после успешного прохождения как минимум четырех антидопинговых тестов и проверки данных в Aquatics Integrity Unit (орган по обеспечению честности). Ранее россиян и белорусов допускали к турнирам в нейтральном статусе.
Присутствие российского флага и стало одной из причин, по которой Польша отказывается принимать наших спортсменов. Местные СМИ отдельно подчеркивают, что власти опасаются митингов из-за триколора.
Ближайший крупный турнир в расписании — чемпионат Европы по водным видам спорта 2026 года. Он пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа, и французы пока ни о каких запретах не заявляли.
Даты проведения турнира в Польше еще не были объявлены.
Егор Сергеев