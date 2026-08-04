Прыгуны в воду завоевали третье золото России на чемпионате Европы

Российские прыгуны в воду Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
По сумме шести попыток россияне набрали 443,82 балла. На втором месте итальянский дуэт Симоне Конте и Раффаэле Пеллигра (416,46), на третьем — украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа (406,05).
Шлейхер 3 августа также завоевал серебро в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в дуэте с Евгением Кузнецовым.
На счету российских спортсменов на нынешнем чемпионате Европы уже десять медалей — три золотые, четыре серебряные и три бронзовые. 3 августа российские синхронистки победили в произвольной программе в командах, а днем позже в технической программе.
Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года.
Турнир продлится до 16 августа.