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Прыгуны в воду завоевали третье золото России на чемпионате Европы

Россияне Шлейхер и Терновой завоевали золото ЧЕ в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, набрав 443,82 балла и опередив итальянцев (416,46) и украинцев (406,05).

Источник: ТАСС

Российские прыгуны в воду Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

По сумме шести попыток россияне набрали 443,82 балла. На втором месте итальянский дуэт Симоне Конте и Раффаэле Пеллигра (416,46), на третьем — украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа (406,05).

Шлейхер 3 августа также завоевал серебро в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в дуэте с Евгением Кузнецовым.

На счету российских спортсменов на нынешнем чемпионате Европы уже десять медалей — три золотые, четыре серебряные и три бронзовые. 3 августа российские синхронистки победили в произвольной программе в командах, а днем позже в технической программе.

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года.

Турнир продлится до 16 августа.