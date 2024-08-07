10:26 (мск), источник: ТАСС

Российская всадница Дарья Сущинская получила нейтральный статус от FEI

Ранее нейтральный статус получили россияне Альберт Кармов, Мария Кузьмина, Александра Изместьева, Анна Сущева, Евгения Давыдова, Алексей Тюшкевич, Алексей Мащенков, Екатерина Фирюлина и Валерия Гинева.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Международная федерация конного спорта (FEI) присвоила российской спортсменке Дарье Сущинской нейтральный статус, дающий возможность выступать на международных стартах без флага и гимна своей страны. Об этом свидетельствуют документы FEI, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Сущинская в 2015 году в составе сборной России выступала на юниорском чемпионате Европы во Франции, в настоящее время она постоянно проживает в Нидерландах, последний раз эта спортсменка принимала участие в соревнованиях в апреле 2021 года, турнир проходил в Германии.

Как сообщал ТАСС, ранее нейтральный статус получили россияне Альберт Кармов, Мария Кузьмина, Александра Изместьева, Анна Сущева, Евгения Давыдова, Алексей Тюшкевич, Алексей Мащенков, Екатерина Фирюлина и Валерия Гинева.

18 ноября 2023 года на заседании бюро FEI, проходившем в рамках генеральной ассамблеи организации в Мехико, было принято решение о необходимости изменения мер, введенных в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, владельцев лошадей и персонала 2 марта 2022 года. Штаб-квартире FEI было поручено разработать критерии, позволяющие отдельным российским спортсменам, лошадям, официальным лицам и т. д. возобновить участие в соревнованиях FEI в нейтральном статусе, и форму декларации.

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