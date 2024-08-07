Российская всадница Дарья Сущинская получила нейтральный статус от FEI

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Международная федерация конного спорта (FEI) присвоила российской спортсменке Дарье Сущинской нейтральный статус, дающий возможность выступать на международных стартах без флага и гимна своей страны. Об этом свидетельствуют документы FEI, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Сущинская в 2015 году в составе сборной России выступала на юниорском чемпионате Европы во Франции, в настоящее время она постоянно проживает в Нидерландах, последний раз эта спортсменка принимала участие в соревнованиях в апреле 2021 года, турнир проходил в Германии.
Как сообщал ТАСС, ранее нейтральный статус получили россияне Альберт Кармов, Мария Кузьмина, Александра Изместьева, Анна Сущева, Евгения Давыдова, Алексей Тюшкевич, Алексей Мащенков, Екатерина Фирюлина и Валерия Гинева.
18 ноября 2023 года на заседании бюро FEI, проходившем в рамках генеральной ассамблеи организации в Мехико, было принято решение о необходимости изменения мер, введенных в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, владельцев лошадей и персонала 2 марта 2022 года. Штаб-квартире FEI было поручено разработать критерии, позволяющие отдельным российским спортсменам, лошадям, официальным лицам и т. д. возобновить участие в соревнованиях FEI в нейтральном статусе, и форму декларации.