Российская всадница Дарья Сущинская получила нейтральный статус от FEI

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Международная федерация конного спорта (FEI) присвоила российской спортсменке Дарье Сущинской нейтральный статус, дающий возможность выступать на международных стартах без флага и гимна своей страны. Об этом свидетельствуют документы FEI, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Сущинская в 2015 году в составе сборной России выступала на юниорском чемпионате Европы во Франции, в настоящее время она постоянно проживает в Нидерландах, последний раз эта спортсменка принимала участие в соревнованиях в апреле 2021 года, турнир проходил в Германии.

Как сообщал ТАСС, ранее нейтральный статус получили россияне Альберт Кармов, Мария Кузьмина, Александра Изместьева, Анна Сущева, Евгения Давыдова, Алексей Тюшкевич, Алексей Мащенков, Екатерина Фирюлина и Валерия Гинева.