В США скрывали положительные допинг-пробы у лошадей

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Расследование отдела по соблюдению честности в скачках (HIWU) в отношении лаборатории аналитической химии Университета Кентукки выявило многочисленные нарушения и намеренное искажение положительных тестов. Результаты расследования опубликованы на официальном сайте HIWU.
Сообщается, что директор лаборатории Скотт Стэнли уволен со своей должности. Против него могут выдвинуть уголовные обвинения.
В ходе расследования стало известно, что лаборатория не соблюдала обязательные спецификации и инструкции по проведению сбора и анализа образцов (неверно собранные анализа на метамфетамин и кобальт), а также искажала тесты на определенные вещества (эритропоэтин). Директор лаборатории Стэнли обвинен в том, что по его указанию не был произведен анализ 91 пробы, первоначальные исследования которых показали положительный результат, все пробы были объявлены отрицательными в обход тестирования.
Отдел по соблюдению честности в скачках (HIWU) был основан в 2022 году, организация осуществляет надзор за тестированием, предоставляет аккредитации лабораториям, а также расследует потенциальные нарушения и фальсификацию допинг-проб в скачках и организует судебное преследование за подобные нарушения.