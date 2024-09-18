В США скрывали положительные допинг-пробы у лошадей

В ходе расследования стало известно, что лаборатория не соблюдала обязательные спецификации и инструкции по проведению сбора и анализа образцов (неверно собранные анализа на метамфетамин и кобальт), а также искажала тесты на определенные вещества (эритропоэтин). Директор лаборатории Стэнли обвинен в том, что по его указанию не был произведен анализ 91 пробы, первоначальные исследования которых показали положительный результат, все пробы были объявлены отрицательными в обход тестирования.