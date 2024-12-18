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Федерация конного спорта согласовала нейтральный статус призеру Евразийских игр Самохиной

За получение нейтрального статуса проголосовали все десять членов бюро Федерации конного спорта России, принимавших участие в заседании.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала получение нейтрального статуса победительнице Евразийских игр 2023 года по конкуру Дарье Самохиной. Об этом свидетельствуют документы ФКСР, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

За получение Самохиной нейтрального статуса проголосовали все десять членов бюро ФКСР, принимавших участие в заседании.

Самохиной 20 лет, она является членом юниорской сборной России по конному спорту, победителем и призером ряда всероссийских соревнований.

С марта 2022 года отечественные спортсмены лишились возможности выступать на турнирах под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) из-за санкций, наложенных FEI на российский конный спорт после обострения ситуации на Украине.

18 ноября 2023 года на заседании бюро Международной федерации конного спорта, проходившем в рамках генеральной ассамблеи организации в Мехико, было принято решение о необходимости изменения мер, введенных в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, владельцев лошадей и персонала 2 марта 2022 года. Штаб-квартире FEI было поручено разработать критерии, позволяющие отдельным российским спортсменам, лошадям, официальным лицам и так далее возобновить участие в соревнованиях FEI в нейтральном статусе, и форму декларации для его получения.