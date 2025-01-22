Спортсмен избежал отстранения за допинг, сославшись на собачьи капли

В ходе расследования Михелс смог доказать, что дорзоламид попал в его организм, когда он закапывал глаза своей собаке в ходе ее лечения. Поскольку препарат попал в организм бельгийца запрещенным способом, его случай был признан нарушением антидопинговых правил, однако спортсмену удалось доказать отсутствие вины и халатности с его стороны. ITA аннулировало его результаты в личных соревнованиях на летней Олимпиаде, оставив при этом в силе результаты сборной Бельгии в командном турнире.