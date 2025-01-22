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Спортсмен избежал отстранения за допинг, сославшись на собачьи капли

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Бельгийский всадник Домиен Михелс принял аннулирование личных результатов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже за нарушение антидопинговых правил, но избежал дисквалификации, сообщается на официальном сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Источник: © РИА Новости

Михелс сдал положительную допинг-пробу 3 августа 2024 года на Играх в Париже. В его пробе был обнаружен дорзоламид, входящий в список мочегонных и маскирующих препаратов. Офтальмологическое применение (капли в глаза) этого вещества является разрешенным, в то время как другие способы применения, включая пероральный, трансдермальный и другие, являются нарушением.

В ходе расследования Михелс смог доказать, что дорзоламид попал в его организм, когда он закапывал глаза своей собаке в ходе ее лечения. Поскольку препарат попал в организм бельгийца запрещенным способом, его случай был признан нарушением антидопинговых правил, однако спортсмену удалось доказать отсутствие вины и халатности с его стороны. ITA аннулировало его результаты в личных соревнованиях на летней Олимпиаде, оставив при этом в силе результаты сборной Бельгии в командном турнире.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и другие антидопинговые организации имеют право подать апелляцию на решение ITA.

Михелсу 41 год. На Играх в Париже он занял 22-е место в личной выездке и в составе сборной Бельгии стал пятым в командной выездке.