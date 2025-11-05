Российских всадников допустили до международных командных турниров

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Международная федерация конного спорта (FEI) допустила спортсменов из России и Белоруссии до участия в командных соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба Федерации конного спорта России.
Соответствующее решение было принято на генеральной ассамблее FEI в Гонконге. Оно вступит в силу с 1 января 2026 года. Российские и белорусские команды будут выступать в нейтральном статусе.
Также генеральная ассамблея FEI приняла решение позволить проведение соревнований под эгидой организации на территории Белоруссии начиная с 2026 года.
С марта 2022 года отечественные спортсмены лишились возможности выступать на турнирах под эгидой Международной федерации конного спорта из-за санкций, наложенных FEI на российский конный спорт после обострения ситуации на Украине. В ноябре 2023 года на заседании бюро Международной федерации конного спорта, проходившем в рамках генеральной ассамблеи организации в Мехико, было принято решение о необходимости изменения мер, введенных в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, владельцев лошадей и персонала. Штаб-квартире FEI было поручено разработать критерии, позволяющие отдельным российским спортсменам, лошадям, официальным лицам и так далее возобновить участие в соревнованиях FEI в нейтральном статусе, и форму декларации для его получения.