Российских всадников допустили до международных командных турниров

С марта 2022 года отечественные спортсмены лишились возможности выступать на турнирах под эгидой Международной федерации конного спорта из-за санкций, наложенных FEI на российский конный спорт после обострения ситуации на Украине. В ноябре 2023 года на заседании бюро Международной федерации конного спорта, проходившем в рамках генеральной ассамблеи организации в Мехико, было принято решение о необходимости изменения мер, введенных в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, владельцев лошадей и персонала. Штаб-квартире FEI было поручено разработать критерии, позволяющие отдельным российским спортсменам, лошадям, официальным лицам и так далее возобновить участие в соревнованиях FEI в нейтральном статусе, и форму декларации для его получения.