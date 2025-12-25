Ричмонд
Федерация конного спорта одобрила нейтральный статус еще для пяти россиян

Право претендовать на нейтральный статус получили Салиха Абдуллаева, Анастасия Грачева, Дарья Лосева, Коста Хацаев и Диана Герасимова.

Источник: Getty Images

Федерация конного спорта России (ФКСР) одобрила получение нейтрального статуса еще пяти спортсменам и тренерам, следует из документов организации.

По решению бюро ФКСР, принятому единогласно, право претендовать на нейтральный статус, который дает доступ к международным соревнованиям, получили Салиха Абдуллаева, Анастасия Грачева, Дарья Лосева, Коста Хацаев и Диана Герасимова.

Право на участие в международных стартах в нейтральном статусе 22 декабря уже получили всадницы Алиса Романова, Мария и Полина Трофимовы, Елизавета Трощенкова, а также официальные лица Юрий Романов и Алла Субботина. Всего в настоящее время обладателями нейтрального статуса являются 53 представителя конного спорта России.

После начала военной операции на Украине Международная федерация конного спорта (FEI) отстранила российских всадников от международных соревнований, в связи с чем часть атлетов сменила спортивное гражданство.

В ноябре 2023 года исполком FEI принял решение о пересмотре ограничительных мер в отношении российских и белорусских спортсменов, лошадей и официальных лиц, разрешив им принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее, в ноябре 2025 года, FEI разрешила российским и белорусским всадникам выступать в командных соревнованиях в нейтральном статусе. До этого спортсмены допускались только в личных видах.