Федерация конного спорта одобрила нейтральный статус еще для пяти россиян

Право на участие в международных стартах в нейтральном статусе 22 декабря уже получили всадницы Алиса Романова, Мария и Полина Трофимовы, Елизавета Трощенкова, а также официальные лица Юрий Романов и Алла Субботина. Всего в настоящее время обладателями нейтрального статуса являются 53 представителя конного спорта России.