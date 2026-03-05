В России отстранили за жестокое обращение с лошадью тренера и всадницу

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Бюро Федерации конного спорта России (ФКСР) приняло решение отстранить от соревнований в стране и за рубежом всадницу Елизавету Плетневу и тренера Екатерину Якубович за жестокое обращение с лошадью. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.