В России отстранили за жестокое обращение с лошадью тренера и всадницу

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Бюро Федерации конного спорта России (ФКСР) приняло решение отстранить от соревнований в стране и за рубежом всадницу Елизавету Плетневу и тренера Екатерину Якубович за жестокое обращение с лошадью. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
20 декабря в одном из подмосковных конных клубов после тренировки была подвергнута телесному наказанию лошадь по кличке Рамзан. В интернете появилась видеозапись избиения хлыстом привязанного к столбу стреноженного животного, которое, пытаясь увернуться от побоев, сильно ударяется головой о столб.
По решению ФКСР, Плетнева получила отстранение сроком на один год, Якубович — на два.
Как ранее сообщал ТАСС, тренера Якубович в конце января исключили из членов Федерации конного спорта России. Произошедший инцидент инициировал внесение поправок в дисциплинарный кодекс ФКСР, которые были утверждены бюро федерации на февральском заседании.
Федерация конного спорта России также обратилась в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации с избиением лошади Рамзан.