Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России отстранили за жестокое обращение с лошадью тренера и всадницу

Спортсменка Елизавета Плетнева подверглась отстранению на год, специалист Екатерина Якубович — на два.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Бюро Федерации конного спорта России (ФКСР) приняло решение отстранить от соревнований в стране и за рубежом всадницу Елизавету Плетневу и тренера Екатерину Якубович за жестокое обращение с лошадью. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

20 декабря в одном из подмосковных конных клубов после тренировки была подвергнута телесному наказанию лошадь по кличке Рамзан. В интернете появилась видеозапись избиения хлыстом привязанного к столбу стреноженного животного, которое, пытаясь увернуться от побоев, сильно ударяется головой о столб.

По решению ФКСР, Плетнева получила отстранение сроком на один год, Якубович — на два.

Как ранее сообщал ТАСС, тренера Якубович в конце января исключили из членов Федерации конного спорта России. Произошедший инцидент инициировал внесение поправок в дисциплинарный кодекс ФКСР, которые были утверждены бюро федерации на февральском заседании.

Федерация конного спорта России также обратилась в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации с избиением лошади Рамзан.